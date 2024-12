Napoli Lazio, retroscena Conte: così si prepara alla rivincita. C’è una cosa che ha ribadito verso il match

Napoli Lazio, il retroscena su Antonio Conte in vista del big match di questa sera. La rivelazione dopo la sfida di Coppa Italia

Repubblica edizione Roma svela il retroscena da casa Napoli in vista del big match contro la Lazio in programma questa sera al Maradona. Antonio Conte vuole vendetta dopo l’eliminazione in Coppa Italia subita giovedì sera per mano di mister Baroni.

Il tecnico, negli ultimi giorni, ha particolarmente spremuto i suoi a Castelvolturno. Torneranno i vari Lukaku e Kvaratskhelia e stavolta l’obiettivo sarà solamente uno: quello di vincere.