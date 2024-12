Napoli Lazio, partita speciale per Castellanos nello stadio di Maradona

Napoli Lazio, la partita speciale di Castellanos a casa di Diego Maradona: un banco di prova visti i grandi argentini protagonisti nel passato

Per tutti gli argentini in Serie A ed Europa giocare al Maradona è una esperienza speciale, giocando nello stadio che fu di Diego e ora porta il suo nome. Sarà lo stesso questo Napoli Lazio per Taty Castellanos.

L’attaccante biancoceleste, che il Pibe se lo è tatuato, sarà titolare questa sera nella squadra di Baroni. Ma anche senza scomodare Maradona, questo stadio è un importante banco di prova visti altri grandi argentini che ci hanno giocato, in ultima battuta Lavezzi e Higuain: in particolare il Pipita che con 36 gol fece il record di gol in Serie A, pareggiato poi da Immobile, attaccante a cui da agosto ha preso il posto.