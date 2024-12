Napoli Lazio, quanto ricordi per Baroni: il gol Scudetto con Maradona segnato ai biancocelesti

Napoli Lazio, una sfida del cuore per il tecnico Marco Baroni: fu un suo gol il 29 aprile 1990 ai biancocelesti a regalare ai partenopei lo Scudetto

Napoli Lazio è una partita che ha un sapore completamente unico per Marco Baroni. Il tecnico Baroni infatti oggi affronta i partenopei al Maradona, il fu San Paolo, ma fu proprio un suo gol di testa il 29 aprile 1990 proprio ai biancocelesti a regalare al Napoli il suo secondo scudetto. In passato il tecnico ha raccontato anche come era nato quel gol, grazie alla intuizione del Pibe.

PAROLE – «Tutto era nato in allenamento perché Diego aveva notato questa mia capacità nel colpo di testa. Quindi il gol dello scudetto era stato quasi previsto da lui e dalle sue battute sulla mia attitudine a segnare di testa. La sua grandezza era tale da sprigionarsi prepotentemente anche negli allenamenti. La palla diventava magia. Facevo fatica ad allenarmi perché passavo tutto il tempo a guardare lui. Emanava una luce di grandezza, un qualcosa di non terreno»