Napoli Lazio, l’arbitro Colombo insufficiente? Le pagelle dei principali quotidiani

Napoli Lazio senza episodi particolari da segnalare. Queste le pagelle del direttore di gara Colombo dei principali quotidiani

Napoli-Lazio, quindicesima giornata del campionato di Serie A, è stata diretta da Andrea Colombo. Questi i voti dei principali quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Alcune mancanze (2 gialli, soprattutto quello a Di Lorenzo), una sanzione di troppo (Castellanos) e gli sfugge il fallo Marusic-Kvara (fuori area)».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Appena sotto la sufficienza Colombo, più di una sbavatura, soprattutto dal punto di vista disciplinare, con cartellini sbagliati o non dati. La gara non è semplice, cerca di tenerla in pugno e riesce alla fine a portarla a casa, fischiando il giusto (12 falli

nel primo tempo). Vede bene sul contatto in area della Lazio nel finale su Di Lorenzo».

TUTTOSPORT 5.5 – «Primo tempo dove non fischia il fallo di mano di Tavares e un fallo su Kvara».

IL MESSAGGERO 5.5 – «Il Napoli protesta per un vantaggio non concesso a Lobotka lanciato verso l’area, la Lazio contesta l’ammonizione a Castellanos che impedirà all’argentino di giocare con l’Inter. Era un fallo assolutamente normale».

IL MATTINO 5.5 – «Fa correre tanto, forse troppo in qualche momento. Ha ragione a non dare rigore per il presunto colpo con il braccio sinistro di Gila: la palla colpisce il petto e il giallo di Dia è sacrosanto perché arriva in ritardo su Di Lorenzo e lo prende in pieno. Sbaglia, dopo, a non fischiare fallo a Kvara perché Marusic lo colpisce in maniera evidente: ma il contatto è fuori area e quindi il Var non può richiamarlo. Errore grave quando ferma Politano, non dà il vantaggio e decide persino di estrarre il giallo a Castellanos. Un ultimo caso, nel finale, all’81’: perché c’è evidentemente una trattenuta di Zaccagni su Di Lorenzo in area di rigore. Ma, francamente, il contatto, c’è ma non sembra un fallo. In ogni caso, Colombo mostra poco polso nella gestione della tensione tra le due panchine».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «Attento nelle azioni decisive. Avaro sui gialli, soprattutto per Di Lorenzo».