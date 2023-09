Napoli-Lazio, l’ex Eintracht riporta avanti la formazione di Sarri e il giapponese riesce a realizzare la sua prima rete in serie A

Torna in vantaggio la Lazio, e lo fa grazie alla prima rete realizzata in serie A da Kamada il quale al 52′ non da scampo a Meret con un gran gol in diagonale.