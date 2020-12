Napoli, impressiona la media dei tiri a partita. Meglio solo Guardiola…

Il Napoli la seconda squadra che tira di più nei primi 5 campionati europei

La Lazio domenica sera affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso all’Olimpico con problemi in difesa. Luiz Felipe e Patric non avrebbero sulle gambe i novanta minuti, Vavro è fuori dal progetto tecnico e Acerbi tenterà il recupero lampo con pochissime chance.

I biancocelesti dovranno fare grande attenzione in fase difensiva: il Napoli infatti è dopo il Manchester City la squadra che in Europa tira di più: in media tra i 17 e i 18 tiri a partita. Nella sfida della Capitale non ci saranno comunque tra i partenopei Insigne per squalifica e Mertens per infortunio.