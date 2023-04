Napoli, contemporaneità con la partita della Lazio. Rinviata la decisione al Casms. Il Viminale ha deciso di chiedere il parere del Casms che si riunirà domani mattina

Come riporta Sportface si sta discutendo in questi giorni se posticipare la sfida tra Napoli e Salernitana, dal 29 al 30 aprile e farla disputare in contemporanea o addirittura dopo Inter-Lazio.

La Lega è stata la prima a pronunciarsi respingendo l’idea. L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha deciso di rinviare ulteriormente e chiedendo il parere del Casms che si riunirà domani mattina per prendere una decisione in merito.