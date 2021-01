Nainggolan, che frecciata a Conte: «Mi ha ferito, mi dava la colpa di tutto»

La confessione di Radja Nainggolan alla vigilia del suo terzo debutto con la maglia del Cagliari. Le sue parole su Antonio Conte e Zaniolo

Radja Nainggolan, fresco di passaggio in prestito al Cagliari, ha rilasciato un’intervista per Corriere dello Sport in cui ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte.

CONTE – «È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così».

ZANIOLO – «Vedo che sta subendo quello che ho subito io. Lo hanno messo nel mirino. Mi rivedo in Zaniolo perché anche io sono attaccato, trollato sui social. È facile essere messi in mezzo. L’unico modo è ignorare, fregarsene. Io non faccio il maestro di vita che dò consigli. Ma l’unico modo che ha per rispondere è il campo. Per il resto deve farsi forza e andare avanti. A chi lo attacca risponderà con le prime partite che gioca».