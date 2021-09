MVP Lazio Roma, il migliore in campo nel derby è Felipe Anderson FOTO

MVP Lazio Roma, ad aggiudicarsi la palma di migliore in campo nel derby è Felipe Anderson. Per lui un gol e un assist

Difficile trovare una prestazione negativa in casa Lazio nel derby contro la Roma, la prestazione di squadra è stata esaltante così come quella dei singoli. Tra i vari Immobile, Pedro, Milinkovic e Reina, però il migliore in campo è Felipe Anderson.

Il brasiliano infatti è l’MVP della Stracittadina, in cui ha lasciato il segno con un assist al bacio per il Sergente prima, e trovando la via del gol poi.