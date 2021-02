MVP di gennaio, Milinkovic verrà premiato prima di Lazio-Cagliari – VIDEO

Le prestazioni di Milinkovic non sono sfuggite alla Lega Serie A, che premierà il serbo con il titolo di MVP prima di Lazio-Cagliari

Per Milinkovic il nuovo anno è cominciato nel migliore dei modi. Una super Lazio e un super Sergente colmano l’ambiente di positività in vista del girone di ritorno, decisivo per gli obiettivi prefissati dalla società biancoceleste. In particolare, il serbo ha attirato su di sè l’attenzione della Lega Serie A, che ha deciso di premiarlo con il titolo di MVP del mese di gennaio. La premiazione avverrà questa sera prima di Lazio-Cagliari.