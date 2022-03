Muriqi: «Sarri è incredibile. Se il suo sistema di gioco non funziona...»

Vedat Muriqi nella lunga intervista rilasciata a Radio Lig ha parlato anche del rapporto che aveva con mister Sarri

Vedat Muriqi nella lunga intervista rilasciata a Radio Lig ha parlato del rapporto che aveva con mister Sarri.

SARRI – «Lasciatemi dire una cosa su Sarri. Penso che non ci sia nessun altro uomo al mondo a cui importi del calcio tanto quanto lui. Non è un caso che Sarri sia Sarri. Le persone leggono la sua storia e fanno commenti come “Era un banchiere e improvvisamente è diventato un maestro di calcio”. Non è affatto così. Ogni allenamento era come una partita per noi. La squadra è di un livello incredibile. C’è solo un problema secondo me. Secondo lui, tutti possono sbagliare, ma il suo sistema non può essere difettoso. Questo sistema ha funzionato al Napoli, anche alla Juventus. Se non funziona qui, è un problema. Ho lavorato con tanti allenatori che sono bravi tatticamente o emotivamente, ma Sarri è davvero incredibile. Ci diceva ‘Dovremmo giocare in avanti, non all’indietro’. Voglio dire, aveva il controllo di ogni dettaglio».