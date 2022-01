Muriqi Maiorca, accordo tra il giocatore e gli iberici: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono ore calde per il trasferimento di Vedat Muriqi al Maiorca: accordo tra il giocatore e il club iberico

Vedat Muriqi è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Secondo il giornalista kosovaro Arlind Sadiku – il Maiorca ha raggiunto l’accordo economico con il calciatore: stipendio da 2,1 milioni di euro a stagione, pareggiando praticamente l’attuale stipendio che Muriqi percepisce a Roma (2,2 milioni a stagione).

Cosa manca per la tanto agognata fumata bianca? L’accordo tra i club. Lotito vorrebbe che la formula del trasferimento si basasse su un prestito oneroso di circa un milione di euro con obbligo di riscatto che oscilla tra gli 8 e i 9 milioni di euro, ma è aperto anche a un prestito con diritto che si tramuterebbe in obbligo in caso di salvezza del club delle baleari.

Il Maiorca, per ora, non ha ancora accettato la proposta biancoceleste ma ha messo sul piatto un prestito oneroso (circa 400 mila euro) con diritto di riscatto a una cifra inferiore rispetto a quella richiesta dai biancocelesti. Si continua a trattare in attesa della fumata bianca.