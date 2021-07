Muriqi Lazio, aria di addio? Il Fenerbahce prova il colpo: le ultime

Muriqi in vacanza in Turchia evita risposte sul suo futuro, c’è dietro il Fenerbahce? il club turco vorrebbe prederlo in prestito

La storia tra la Lazio e Muriqi potrebbe essere giunta al capolinea. L’attaccante della Lazio è tornato in Turchia in vacanza, ma sbarcato da solo all’aeroporto di Istanbul, ha evitato di rispondere a domande dei giornalisti locali in merito al suo futuro. Tanto è bastato per alimentare le voci di un addio imminente. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i media turchi avrebbero sottolineato come Muriqi non avrebbe acquistato il volo di ritorno per l’Italia, indiscrezione che però non trova conferme.