Muriqi, intrigo infinito: in Turchia “fissano” le visite per lunedì

Si infittisce l’intrigo Muriqi: dalla Turchia “fissano” il giorno delle visite.

Io giocatore doveva presentarsi a Roma nella giornata di ieri per sostenere quest’oggi le visite mediche, ma la trattativa Muriqi vuole entrare di diritto nella storia della gestione Lotito in quanto a complessità e durata. Dopo la prima ammissione delle trattativa da parte del Fenerbahce proprietario del cartellino, secondo il giornalista turco Volkan Demir il centravanti dovrebbe arrivare nella Capitale nella giornata di domenica per poi sostenere le visite di idoneità in Paideia lunedì mattina.