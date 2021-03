Muriqi: «Lavoro per la squadra, ho ricevuto qualche critica di troppo»

Muriqi, centravanti della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Muriqi, giocatore biancoceleste, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni per i microfoni di Lazio Style Radio:

GARA – «Una gara dai due volti, nel primo tempo abbiamo avuto più occasioni, poi abbiamo sofferto. Per fortuna adesso arriva la sosta per recuperare energie, perchè vogliamo tornare in Champions».

CONDIZIONE – «Ho avuto alcune difficioltà per l’infortunio, l’adattamento al nuovo calcio, adesso forse è arrivata qualche critica di troppo ma un attaccante sa che il suo lavoro è segnare. Da parte mia non manca mai l’impegno».

GOL MARUSIC – «Anche non segnando provo a fare il massimo per il bene della squadra».