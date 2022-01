Muriqi, parla la moglie: «Insoddisfatta a Roma. Vorrei tornare...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedat Muriqi e sua moglie si trovano in Turchia. Ma quali sono le ultime sul futuro dell’attaccante kosovaro?

Muriqi ha partecipato come pubblico a un programma comico in onda su Kanal D. Il calciatore è stato interrogato sul suo futuro. Queste le sue parole:

«Siamo qui per le vacanze. Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l’abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo».

A parlare, come riportato dal portale turco Hurriyet, è stata anche sua moglie Edibe: «Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç». Ossia il presidente del Fenerbahce.