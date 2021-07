Muriqi o Caicedo, uno dei due attaccanti verso l’addio alla Lazio

Strategie di mercato in casa Lazio: uno tra Muriqi e Caicedo sembra essere destinato a partire quest’estate

Maurizio Sarri era stato chiaro fin dalla conferenza stampa di presentazione: gli attaccanti in rosa dovranno essere due. Insomma, accanto all’intoccabile Ciro Immobile, ci sarà soltanto un posto. Ed ecco che a giocarsi il posto di riserva saranno Caicedo e Muriqi.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, uno dei due è destinato a partire e a salutare la Lazio. Va detto che, in quel di Auronzo di Cadore, entrambi i giocatori stanno mettendo in mostra le loro qualità. Al momento, appare più probabile la cessione del giocatore ecuadoriano, che veste la maglia biancoceleste da più tempo e che andrà in scadenza il prossimo anno. Difficile poi pensare che non venga concessa un’altra occasione al kosovaro, che è arrivato a Roma lo scorso anno. L’ultima parola spetterà però a Sarri.