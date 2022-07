Muriqi Bruges, Lotito furioso: il presidente pronto a rivolgersi alla FIFA

Il presidente della Lazio Lotito sarebbe furioso per il comportamento del Bruges nella trattativa Muriqi e potrebbe ora rivolgersi alla FIFA

Il passaggio di Vedat Muriqi al Bruges sembrava ormai cosa fatta, prima che il club belga si tirasse indietro adducendo come motivazione un poco convincente «Visite mediche insoddisfacenti». Claudio Lotito sarebbe furioso e, come riportato da Il Messaggero, sarebbe pronto a rivolgersi alla FIFA per il «danno d’immagine ed economico» subito dai biancocelesti.

La Lazio sostiene che Muriqi sia perfettamente integro e lo dimostrano anche i test con il Kosovo prima della Nations League. La richiesta del Bruges di cambiare la formula del titolo definitivo in prestito con diritto di riscatto testimonierebbe ulteriormente, poi, il gioco “sporco” della società belga.