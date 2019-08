Prima di Sampdoria-Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni il difensore blucerchiato Jeison Murillo

Ecco le parole di Murillo a Lazio Style Channel: «Sarà una partita difficile ma siamo la Sampdoria e sappiamo come dovremo comportarci in campo. Ci siamo preparati bene, la gara sarà complicata ma in campo dovremo lavorare per rendere tutto più facile».