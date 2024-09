Moviola Torino Lazio: la Gazzetta dello Sport vede DUE GIALLI per i biancocelesti (ma si SCORDA SANABRIA)

Moviola Torino Lazio: la Gazzetta dello Sport boccia Sozza, per la rosea mancano due gialli ai biancocelesti, mentre su Sanabria…

Torino Lazio è sta una partita tutto sommato tranquilla dal punto di vista degli episodi arbitrali, con l’unica eccezione il giallo a Sanabria per il brutto intervento su Guendouzi: intervento brutto, i biancocelesti hanno chiesto il rosso, ma visto che l’attaccante granata, per sua fortuna, tocca prima il pallone Sozza da regolamento assegna il giallo. La Gazzetta dello sport, nella sua moviola della partita, si dimentica però di questo episodio, vede due gialli non dati ai ragazzi di Baroni e poi boccia Sozza. Di seguito la Moviola e le pagelle all’arbitro del quotidiano di RCS MediaGroup.

MOVIOLA – «Al 35’ Lazzari meriterebbe il giallo: calcio a Ilic in netto ritardo. Al 35’, niente in area-Lazio: Sanabria e Romagnoli duellano e si strattonano vicendevolmente. Corrette le sanzioni a Ilic e Gila che “baruffano” al 27’ st e un minuto dopo viene espulso Vanoli: doppio giallo in tre secondi, intolleranza frettolosa. Al 30’ Vecino meriterebbe il giallo: entra scomposto, in volo, su Zapata».

SOZZA 5.5 – «Quando la temperatura si alza, e succede attorno al 25’ st, lui la abbassa coi cartellini (ma ne mancano due). A volte il dialogo è meglio»