L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24: moviola Monza-Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Iniziato il match dell’U-Power Stadium

11′ AVANTI LA LAZIO! Torna al gol Ciro Immobile, che con un perfetto tap-in fredda Di Gregorio dopo che il tiro di Kamada aveva colto la traversa

14′ Primo giallo della gara per Zaccagni

34′ Colpani passa su Casale che lo trattiene, subito ammonito il difensore

44′ Giallo anche per Kamada per un’entrata in ritardo, terza ammonizione per la Lazio