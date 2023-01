L’episodio chiave del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lecce Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al minuto 35′ Gendrey appena toccato in area da Cataldi. Non ci sono gli estremi per il rigore, qualche scaramuccia tra i due. Proteste di Baroni che viene ammonito.

97′ – Termina qui.