Moviola Lazio Venezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Venezia, valido per la prima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Tremolada.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Iniziato il match dell’Olimpico

3′ – Avanti il Venezia. I veneti sfondano sulla sinistra, errore di Rovella e la palla arriva ad Andersen, che batte Provedel con un destro sotto il sette

11′ – PAREGGIA LA LAZIO! Errore di Svoboda in costruzione, Castellanos gliela ruba e nell’uno contro uno fredda Joronen

18′ – Va in gol Rovella, ma l’azione era ferma per un leggero contatto con Duncan giudicato falloso dall’arbitro

32′ – Primo giallo del match per Sagrado, intervento in ritardo su Zaccagni

41′ – RIGORE PER LA LAZIO! Altra iniziativa di Noslin dalla destra e palla in mezzo per Castellanos, l’argentino anticipa Altare e si prende il fallo

45′ – Due minuti di recupero