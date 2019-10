MOVIOLA Lazio Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valevole per la decima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Lazio Torino

A dirigere la sfida tra Lazio e Torino, valida per la decima giornata di Serie A è Orsato di Schio, coadiuvato dagli assistenti Preti e Bresmes. Il quarto ufficiale è Abisso, mentre al VAR ci sono Maresca e Fiorito.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

52′ Rete annullata – Caicedo mette il proprio nome sul tabellino segnando la terza rete della Lazio, Orsato però spegne l’entusiasmo dei biancocelesti: è fuorigioco;

68′ Rosso e rigore – Doppio giallo per Nkoulo che, in area di rigore, abbatte Caicedo: Orsato non può far altro che mostrargli il rosso ed assegnare il tiro dal dischetto alla Lazio;