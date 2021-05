Moviola Lazio Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Lazio Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Torino, valido per il recupero della 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

46′ Gol annullato a Immobile – Palla lunga per Muriqi, che fa sponda, Immobile è bravo a battere Sirigu, ma l’arbitro Fabbri ravvisa una spinta su Nkolou. La rete dunque viene annullata.

65′ Proteste Lazio – Bel cross di Lulic, Muriqi va per colpire di testa, ma non c’arriva. L’attaccante lamenta una spinta di Ansaldi. La Lazio protesta, ma per Fabbri è tutto regolare.

83′ Rigore Lazio – Assist al bacio di Luis Alberto per Immobile, atterrato da Bremer. Fabbri assegna prima rigore e poi fuorigioco. Ma, dopo l’intervento del Var, ritorna sui suoi passi: è penalty.

96′ Dubbi in area – Nella stessa azione del palo colpito da Lazzari, Bremer sembra affossare e buttar giù nell’area piccola Muriqi. La Lazio protesta, c’è l’intervento del Var, ma non viene concesso rigore.