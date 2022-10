Moviola Lazio Salernitana, Manganiello è un vero e proprio disastro

La moviola di Lazio-Salernitana non può non mettere in evidenza gli errori di Manganiello: Milinkovic e non solo

La moviola di Lazio-Salernitana non può non mettere in evidenza gli errori di Manganiello. Il Corriere dello Sport definisce la direzione di gare schizofrenica e senza alcun tipo di logica.

L’episodio più clamoroso è l’ammonizione di Milinkovic. Lo scontro di gioco con Bronn avviene per la dinamica dell’azione e non vi è alcuna volontà di commettere fallo, visto anche che il centrocampista ha appena scaricato il pallone. Inoltre manca anche un rosso a Bradaric, autore di un brutto intervento su Lazzari. Tacchetti del piede destro davanti al quarto uomo Mariani, ma nessun rosso. Insomma, un arbitraggio a dir poco insufficiente.