Moviola Lazio Napoli: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Napoli, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Iniziato il match dell’Olimpico

19′ RIGORE PER LA LAZIO! Grande scambio tra Noslin e Hysaj, palla filtrante per Pedro travolto da Caprile in uscita. Pairetto indica il dischetto

26′ Ammonito Rafa Marin che, dopo un contatto con Noslin, tocca il pallone con il braccio

31′ AVANTI LA LAZIO! Su sviluppi di angolo sponda di Gigot per Noslin che, tutto libero, di testa non lascia scampo a Caprile

35′ Pareggia il Napoli. Diagonale di Neres, Mandas non trattiene e Simeone in scivolata anticipa Patric realizzando l’1-1

40′ AVANTI ANCORA LA LAZIO! Sbaglia il Napoli in uscita, riparte Zaccagni sulla sinistra che la mette in mezzo. Palla che arriva a Noslin che in diagonale infila Caprile

45′ Termina il primo tempo senza minuti di recupero

SECONDO TEMPO

46′ Iniziata la ripresa

50′ ANCORA NOSLIN! Altro colpo di testa su cross dalla sinistra di Zaccagni e tripletta dell’attaccante, Caprile immobile

56′ Cartellino giallo per Zaccagni per proteste

80′ Ammonito anche Hysaj per proteste

84′ Cartellino giallo per Neres che ferma fallosamente la ripartenza di Isaksen

90′ Tre minuti di recupero nel secondo tempo

90’+3 FINISCE QUI! La tripletta di uno scatenato Noslin trascina la Lazio ai quarti di Coppa Italia, Napoli eliminato