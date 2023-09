Moviola Lazio Monza: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2023/24: la moviola di Lazio Monza

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ Rigore per la Lazio – Zaccagni salta Ciurria che poi gli frana addosso all’interno dell’area. Nessun dubbio per Abisso, decisione avallata anche dal Var

18′ Gol annullato a Mota – Colpani imbuca per Kyriakopoulos che assiste Gagliardini. Sulla conclusione sporca del centrocampista c’è Mota che ribadisce in rete ma in netta posizione irregolare

75′ Gol annullato a Carboni – Altro gol annullato al Monza per posizione di fuorigioco di Vignato a inizio azione da calcio d’angolo, aveva segnato Carboni dopo la respinta di Provedel

88′ Immobile chiede un rigore – Palla sbagliata in uscita dal Monza, Immobile si fionda sul pallone ma alla fine Di Gregorio. Niente rigore, Abisso aspetta l’ok del Var che arriva