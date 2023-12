Moviola Lazio Genoa, clamoroso CorSport: «Poteva starci un rigore per gli ospiti, c’è il contatto»

Moviola Lazio-Genoa, il Corriere dello Sport non ha dubbi: poteva esserci un rigore per gli ospiti a fine partita

Sulle colonne del Corriere dello Sport viene analizzata la moviola di Lazio-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai biancocelesti per 1-0 ieri sera:

«Protesta il Genoa per un contatto in area della Lazio su Fini: il giocatore va in velocità con Luca Pellegrini che accetta la sfida, si allacciano con le braccia, poi Fini finisce a terra, l’arbitro è vicino e fa segno di proseguire. A livello di braccia nulla, c’è un contatto basso con la coscia destra del biancoceleste che va sul retro-coscia del rossoblù. Al solito: in caso di rigore, il VAR non sarebbe comunque intervenuto. In generale, il rischio, con questa linea che punta a non punire i falletti, è di sorvolare anche su quelli più robusti, vero Rocchi?».