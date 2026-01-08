Moviola Lazio Fiorentina, Sozza nel pallone! Trattenuta negata e poi su Gila... - Lazio News 24

Moviola Lazio Fiorentina, è una pioggia di polemiche nel post della gara dell’Olimpico: all’arbitro Simone Sozza vengono imputati diversi errori. L’analisi

Lazio-Fiorentina ha fatto molto discutere (eufemismo) per la direzione arbitrale. Ecco una sintesi delle moviole di Lazio-Fiorentina basata sulle analisi di Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

Giudizio generale: bocciatura unanime. La direzione di gara dell’arbitro Sozza e l’operato al VAR di Pezzuto vengono duramente criticati da tutte e tre le testate. Il giudizio complessivo è di una prestazione insufficiente, caratterizzata da errori gravi e un uso incoerente della tecnologia. Il Corriere dello Sport è il più severo, definendo la prova “imbarazzante” e parlando di un arbitraggio “in balia degli eventi” con “fischi a caso”. Gazzetta e Tuttosport assegnano entrambe un voto di 5 a Sozza, sottolineando come il VAR non abbia aiutato, anzi abbia contribuito agli errori.

Moviola Lazio Fiorentina: gli episodi chiave

Il rigore negato alla Lazio (trattenuta Pongracic su Gila) . C’è unanimità totale su questo episodio: manca un rigore netto per la Lazio.

Corriere dello Sport: Parla di episodio “clamoroso”. La trattenuta di Pongracic è evidente (la maglia si allunga vistosamente), facendo perdere tempo ed equilibrio a Gila. L’arbitro “dorme” e il VAR Pezzuto pure.

La Gazzetta dello Sport: L’intensità della trattenuta è giudicata “punibile”. È un grande abbaglio sia dell’arbitro in campo che del VAR che conferma l’errore.

Tuttosport: Conferma che manca un rigore per la trattenuta in area. Il rigore concesso alla Fiorentina (contatto Gila-Gudmundsson) Anche qui i quotidiani concordano nel sollevare forti dubbi sulla decisione, arrivata dopo On-Field Review (OFR).

Corriere dello Sport: Lo definisce un “rigorino”, criticando aspramente il VAR Pezzuto per essere intervenuto su un contatto leggero (contattino) dopo aver ignorato la trattenuta “mastodontica” precedente.

La Gazzetta dello Sport: Esprime “molti dubbi” sulla dinamica e sul contatto, definendo il rigore “generoso”.

Tuttosport: Nutre “forti dubbi” sul contatto che ha portato il VAR a richiamare l’arbitro al monitor. Il rigore concesso alla Lazio (fallo su Zaccagni) Questo è l’unico episodio maggiore considerato corretto. Corriere dello Sport e Gazzetta concordano che il fallo di Comuzzo su Zaccagni fosse punibile e il rigore dato in campo giusto.

La moviola è un atto d’accusa verso la coppia Sozza-Pezzuto. Il Corriere dello Sport arriva a suggerire che il VAR Pezzuto (voto 3,5) debba essere “messo a riposo”, sottolineando un “delirio” nella gestione dei rigori: uno netto negato e uno molto dubbio concesso, con l’aggravante di un utilizzo della tecnologia apparso casuale e incoerente.

