Lazio, Lotito da il via alla conferenza per il Flaminio: 480 milioni per la nuova casa biancoceleste

Lazio, il patron Lotito punta a trasformare il Flaminio nel nuovo stadio: capienza fino a 50mila posti e iter tecnico lungo 45 giorni

È ufficialmente partita la conferenza dei servizi preliminare per il progetto dello stadio Flaminio, destinato a diventare la nuova casa della Lazio. L’incontro, iniziato ieri a mezzogiorno, ha visto la partecipazione del patron Claudio Lotito, che ha ribadito l’importanza della riqualificazione per il club e per l’intera città di Roma.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la società biancoceleste ha annunciato un investimento complessivo di 480 milioni di euro, prevedendo soluzioni architettoniche capaci di aumentare la capienza fino a 50mila posti, pur mantenendo intatto il disegno originale di Antonio e Pier Luigi Nervi. Tuttavia, i vincoli storici sull’impianto rappresentano lo scoglio principale della fase preliminare, con la necessità di ottenere anche il parere della Sovrintendenza statale.

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Lazio, il piano economico-finanziario per lo stadio Flaminio

Durante la prima seduta, non si è entrati nel merito di nodi tecnici o economico-finanziari. Il piano economico-finanziario della Lazio, che dettaglia costi, ricavi e sostenibilità dell’opera, sarà infatti esaminato separatamente dal Comune di Roma, con possibile supporto di enti specializzati. Fonti del Campidoglio indicano che potrebbero essere richieste chiarificazioni sulle voci di bilancio e sulle tabelle numeriche riportate dalla società biancoceleste.

La conferenza dei servizi preliminare durerà circa 45 giorni, con eventuali proroghe, e servirà a raccogliere tutti i pareri tecnici necessari, inclusi quelli relativi alla mobilità del quartiere. In caso di esito positivo, si passerà alla dichiarazione di pubblico interesse prima in Giunta e poi in Assemblea capitolina, seguita dal Procedimento autorizzatorio unico (Paur), che unirà valutazione ambientale e conferenza decisoria.

Flaminio, spazio al dibattito pubblico in casa Lazio

Il Campidoglio prevede di replicare la procedura già seguita per lo stadio della Roma a Pietralata, con una fase di dibattito pubblico aperta a cittadini, associazioni e stakeholder. In quell’occasione, i partecipanti furono circa 700 in 10 incontri distribuiti su due mesi, con la successiva relazione finale approvata dalla Giunta. Per il Flaminio, ogni aspetto del progetto, incluso quello economico-finanziario, potrà essere oggetto di discussione pubblica, garantendo trasparenza e partecipazione.

Se l’iter seguirà questa roadmap, il Flaminio potrebbe diventare non solo un impianto moderno e funzionale, ma anche un simbolo della rinascita infrastrutturale e sportiva della Lazio nella Capitale.