L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2024/25: moviola Lazio-Cagliari

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Fischio d’inizio all’Olimpico

2′ SUBITO AVANTI LA LAZIO! Punizione di Pellegrini centrale, Scuffet non trattiene ma sulla ribattuta arriva Dia che insacca

9′ Primo giallo della partita per Adopo che ferma fallosamente un contropiede

17′ Altro giallo per il Cagliari: ammonito Augello che atterra fallosamente Isaksen

25′ Altro giallo del match per Noslin che entra in ritardo su Makoumbou

28′ Proteste di Isaksen per un intervento duro di Mina che lo ha fermato quando era diretto verso la porta

29′ Ammonito Mina per la situazione precedente

41′ Pareggia il Cagliari. Luvumbo riceve in area, si gira e con la deviazione di Gila riesce a battere Provedel, messo fuorigioco

45′ Un minuto di recupero in questo primo tempo

45’+1 Duplice fischio, termina il primo tempo sul risultato di 1-1

46′ Iniziato il secondo tempo

49′ Ammonito Zappa che trattiene in maniera troppo plateale Dia

61′ Ammonito Lazzari, fallo al limite dell’area su Luvumbo

64′ Ennesimo giallo della gara, stavolta per Luvumbo che taglia fallosamente su Lazzari

74′ Si prende il giallo anche Luperto che entra in ritardo su Castellanos

74′ RIGORE LAZIO! Sugli sviluppi di cross Pellegrini arriva prima sul pallone, Zortea lo colpisce e Ayroldi indica il dischetto

76′ TORNA AVANTI LA LAZIO! Scuffet intuisce ma non basta, Zaccagni riporta avanti la Lazio

78′ CAGLIARI IN NOVE! Secondo fallo di Mina che, già ammonito, si prende un altro giallo e viene espulso. Rosso poco dopo anche per Adopo per proteste

85′ Fallo di Rovella su Viola, ancora un’ammonizione

90′ Cinque minuti di recupero

90’+5 FINISCE QUI! Zaccagni torna e trasforma un rigore che vale altri tre punti, vince ancora la Lazio anche se in una gara non brillantissima