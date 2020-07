MOVIOLA Lazio-Bescia, gli episodi chiave del match

Gli episodi chiave del match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/20: la moviola di Lazio-Brescia.

A dirigere la sfida tra Lazio e Brescia, valida per la 37esima giornata di Serie A è Massimi di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Mastrodonato. Il IV Uomo è Guida, mentre gli addetti VAR ed AVAR sono Di Paolo e Longo.

83′ – Regolare il gol del raddoppio della Lazio di Ciro Immobile: l’attaccante sembra partire in linea, ma dal replay si nota come l’attaccante sia in posizione regolare di almeno un metro.

55′ – Ammonito Tonali per una gomitata in faccia a Luis Alberto. L’intervento sarebbe stato certamente punibile con il cartellino rosso.