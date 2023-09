Moviola Juve Lazio, Calvarese a sorpresa: cosa ha detto su Maresca

Moviola Juve-Lazio, continua a far discutere l’arbitraggio di Maresca nella gara di ieri pomeriggio: il giudizio di Calvarese

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato per Tuttosport gli episodi da moviola di Juve-Lazio. Ok il primo gol bianconero, per il quale ricorda la regola: il pallone deve aver superato interamente la linea per essere considerato fuori e così non è stato.

Il vero errore di Maresca è stato nella gestione dei cartellini gialli, per una direzione di gara nel complesso rivedibile. Esagerato quello su Bremer, se ne lascia tanti altri per strada verso i calciatori biancocelesti.