Moviola Empoli Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: la moviola di Empoli-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Lazio , valido per la 17ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

28′ Ammonito Patric – Lancio lungo per Cambiaghi, trattenuto da Patric. Giallo per il difensore della Lazio, chiedono l’espulsione i giocatori dell’Empoli ma non ci erano gli estremi. Il difensore spagnolo sostiene invece di non aver nemmeno commesso fallo. Si accende poi un piccolo parapiglia

45′ – Due minuti di recupero

47′ – Finisce il primo tempo