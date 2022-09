Moviola Cremonese-Lazio: bene Orsato. Sul rigore...

La moviola dei quotidiani sportivi e non promuove la direzione di gara di Orsato: VAR decisivo sull’episodio del rigore

La direzione di gara di Orsato nella sfida di ieri tra Cremonese e Lazio ha convinto i quotidiani sportivi e non che promuovono le scelte dell’arbitro di Schio.

Match sempre in controllo, bravo a fidarsi del VAR in occasione del rigore concesso per fallo di mano di Lochoshvili su tiro di Immobile. Resta il più esperto e si vede.