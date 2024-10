Moviola Como Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la decima giornata della Serie A 2024/25: moviola Como-Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Como e Lazio, valido per la decima giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ – Fischio d’inizio al Sinigaglia

24′ Proteste della Lazio per un tocco di mano netto di Dossena nell’area del Como, Pairetto fa giocare in un primo momento. Poi il va a rivederla al Var

26′ Cambia idea Pairetto: è calcio di rigore!

28′ AVANTI LA LAZIO! Spiazzato Audero, la sblocca Castellanos su rigore

31′ PEDROOOOO! Raddoppia subito la Lazio: cross basso di Tavares, Pedro sfila dentro l’area e con il sinistro batte Audero

35′ Primo giallo della gara ai danni di Castellanos

40′ Espulso un componente dello staff di Fabregas per proteste

44′ Giallo anche per Vecino per un intervento in ritardo su Strefezza

45′ Segnalato il recupero: due minuti ancora da giocare

45’+1 Primo giallo nel Como a Braunoder che entra scomposto su Castellanos

45’+2 Duplice fischio, finisce il primo tempo

46′ Via al secondo tempo

53′ La riapre il Como. Gol in acrobazia di Mazzitelli, conclusione che tocca il palo e batte Provedel

56′ Giallo per Tavares, intervento in ritardo ancora su Strefezza

61′ Como in dieci! Espulso Braunoder che entra in netto ritardo su Pedro

62′ Altro giallo, stavolta per l’intervento di Isaksen su Nico Paz

64′ Anche la Lazio in dieci! Intervento da dietro su Strefezza e secondo giallo anche per lui

71′ GOL DELLA LAZIO! Corner perfetto di Pedro, spizzata di Dia e Patric arriva sul secondo palo e con il corpo la spinge in rete

73′ Controllo del Var sul gol di Patric per un possibile fuorigioco. Dopo qualche secondo la rete viene confermata