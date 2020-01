MOVIOLA Brescia Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Brescia Lazio

Arbitra l’incontro Brescia Lazio, il signor MANGANIELLO GIANLUCA della sezione di Pinerolo; I Assistente DE MEO PASQUALE della sezione di Foggia; II Assistente SANTORO ANTONINO della sezione di Catania; IV Ufficiale GHERSINI DAVIDE della sezione di Genova; Var MAZZOLENI PAOLO della sezione di Bergamo; Avar DI IORIO DAMIANO della sezione di Verbano Cusio Ossola.

MOVIOLA 1′ – Pronti via, subito Correa parte in accelerazione e si beve i difensori, cade al limite dell’area ma per Manganiello non è successo nulla.

6′ – Azione manovrata della Lazio, Lazzari serve Immobile dentro l’area che tira male ed involontariamente serve Caicedo: il Panterone segna ma è in posizione di offside. Giusta la segnalazione.

36′ – Arriva il primo cartellino della partita per Cistana, che trattiene Lazzari per la maglia. Cartellino più che giusto.

39′ – Caicedo servito da Immobile con un passaggio filtrante, viene trattenuto da Cistana che viene ammonito ancora ed espulso. Rigore per la Lazio sacrosanto.

43′ – Caicedo ferma la corsa di Tonali ai limiti della regolarità, il centrocampista non ci sta e si lamenta: ammonito per proteste.

47′ – Alla ripresa, subito Balotelli entra in ritardo sulla caviglia di Radu e viene ammonito. Giallo che forse doveva essere qualcosa di più per la durezza dell’intervento.

49′ – Milinkovic duro su Tonali: il pubblico invoca il cartellino ma per Manganiello basta il richiamo verbale. Intervento al limite del concesso.

56′ – Prima ammonizione per la Lazio: Radu fa fallo e viene sanzionato. Niente da recriminare.

57′ – Parolo interviene fallosamente su Tonali e viene ammonito: essendo diffidato salterà il Napoli. Ammonizione giusta.

65′ – Jony va sul fondo e prova a crossare ma è contrastato dal difensore bresciano. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo, lo spagnolo fa finta di non capire e va a posizionare la palla sulla lunetta: giallo per perdita di tempo. Giusto il cartellino anche se ci poteva stare l’incomprensione, Manganiello severo.

72′ – Cataldi ingenuamente si fa ammonire per un intervento su Sabelli. Ineccepibile l’intervento di Manganiello.

76′ – Tonali corre all’impazzata per tutto il campo arrivando in area di rigore e, messo alle corde da Luiz Felipe, si lascia cadere. Il centrocampista vorrebbe il fallo ma Manganiello non vede nulla. Giusta l’interpretazione del fischietto di Pinerolo.

86′ – Chancellor è finito sul taccuino dell’arbitro per aver fermato fallosamente Milinkovic. Giallo più che giusto.

90’+3′ – Balotelli tira dal limite e colpisce Acerbi che rimane a terra dolorante: nessuna sanzione per l’attaccante che forse avrebbe meritato il secondo giallo.