Mourinho tuona: «Giochiamo giovedì e domenica, evidentemente qualcuno in Lega mi odia»

Mourinho, il tecnico giallorosso dopo la vittoria con l’Empoli rilascia dichiarazioni forti riguardo i numerosi impegni

Al termine del roboante successo contro l’Empoli, Mourinho ai microfoni di Dazn rilascia alcune dichiarazioni con parole molto forti

PAROLE – Dobbiamo gestire gli impegni. Abbiamo 3 difensori centrali in questo momento e dobbiamo gestire giocatori come Sanches e Dybala. Siamo stati anche sfortunati, giochiamo sempre giovedì e domenica: c’è qualcuno in Lega che non è innamorato di me”