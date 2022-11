Mourinho: «Abbiamo dominato. La Lazio ha vinto con mezzo gol»

José Mourinho ha parlato nel post partita di Roma-Lazio: queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso

José Mourinho ha parlato nel post partita di Roma-Lazio. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma.

PARTITA – «Avevamo troppa emozione e poca consapevolezza nell’organizzare il gioco. Non è facile giocare contro una squadra che ha il baricentro basso e che ha gestito la partita. Ci è mancata la luce, anche perché ci mancava Dybala e poi, da un certo punto, Pellegrini. Abbiamo dominato, ma la Lazio si è difesa bene, specie dopo il vantaggio. Volpato? Per me ha fatto bene. Non abbiamo vinto i duelli indivdualio».

INFORTUNI – «Ci sono dei giocatori che giocano sempre e quando non giocano la squadra va in difficoltà. Abbiamo deciso di rischiare per puntare sulla qualità. Tra questi c’è Pellegrini. Ma è normale che arrivino gli infortuni quando ci sono così tante partite. Mercato? Cerchiamo di recuperare qualcuno, non servono grandi innesti. Possiamo fare bene con quelli che abbiamo».

SCONTRI DIRETTI- «Perdiamo immeritatamente. L’Atalanta ha vinto con un tiro in porta, il Napoli con una rete pazzesca e la Lazio senza giocare con un mezzo gol. Ci manca chi riesce a segnare e sfruttare quanto creiamo, ma la mentalità è quella giustaa».