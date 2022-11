Mourinho: «Ibanez? Per me è intoccabile anche dopo il derby»

Mourinho in conferenza stampa è tornato a parlare del derby perso contro la Lazio soffermandosi su Ibanez e sul suo errore

Dimenticare un derby non è mai facile, specialmente quello perso da un errore di un difensore, che Mourinho difende in conferenza stampa esprimendo parole di elogio nei confronti di Ibanez.

RISPETTO – : «Serve rispetto per chi dal giorno in cui sono arrivato a oggi ha dato tutto quello che aveva anche quando è stato in difficoltà. Lo scorso anno in un periodo della stagione avevamo solo lui come centrale e stava sempre lì.»

«Quando siamo andati a Siviglia e l’ho visto la mattina pensavo fosse impossibile che giocasse e invece è sceso in campo. Lui ci ha messo sempre la faccia, per me è un intoccabile»