Mourinho il rompiscatole, ma Deschamps non può nascondersi

Un tranquillo fine settimana pre Europei infuocato dal botta e risposta a distanza tra Josè Mourinho e Didier Deschamps

Se c’è una cosa che irrita particolarmente gli allenatori è quando un collega esce dal seminato mettendo il naso nel tuo lavoro: Mourinho irrompe con il carico, Deschamps sfodera l’asso di briscola. Un duello rusticano combattuto verbalmente a suon di stilettate, di quelle che pungono e infastidiscono.

Come da tradizione, il neo tecnico della Roma non le aveva mandate a dire sulle colonne del The Sun, provocando in perfetto stile Mou: «Devono vincere perché altrimenti sarebbe un fallimento». Riferimento all’imminente Euro 2020 e in particolare alla Francia, a suo dire, la favorita d’obbligo per il titolo continentale.

Sulla carta, difficile dare torto all’uomo del Triplete nerazzurro. Alla prova dei fatti, però, impossibile non irritarsi dall’altro lato della barricata. Perché i campioni del mondo in carica hanno oggettivamente una rosa di qualità eccelsa e inarrivabile per chiunque altro, oltretutto impreziosita dal clamoroso ritorno di Benzema, ma al contempo l’arte di mettere pressioni ai nemici non può essere considerato esempio di cavalleria.

