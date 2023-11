Mourinho a DAZN: «Lazio? Ha avuto una settimana per prepararsi»

Non una giri di parole il tecnico della Roma Mourinho verso il derby con la Lazio, ecco il commento del portoghese

Intervenuto prima della gara a DAZN l’allenatore della Roma Mourinho ha detto la sua sul derby con la Lazio e la recente sconfitta in Europa League con lo Slavia Praga.

PRAGA – «La partita di Praga non la possiamo vincere, l’abbiamo persa. Non dimenticherò quella gara, qualsiasi cosa succederà oggi. Questa si può vincere. Renato Sanches non può fare 90 minuti, Pellegrini ancora di meno e Aouar fa un po’ di fatica quando l’intensità della partita è alta».

LAZIO – «E’ una squadra fiduciosa, che ha avuto tutta la settimana per prepararsi e sa giocare questo tipo di partite. Sa portarla dove vuole».