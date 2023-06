Mourinho, che stangata dalla Uefa: il tecnico salterà quattro giornate

Mourinho, il tecnico giallorosso è stato sanzionato dalla Uefa a causa dello scontro avvenuto con l’arbitro Taylor

Sono passate poche settimane dalla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, e la Uefa ha esaminato gli episodi incresciosi della sfida di Budapest. A tal proposito ha decretato 4 giornate di squalifica a Mourinho, il quale salterà buona parte del girone di Europa League. A seguire il comunicato

IL COMUNICATO – La UEFA ha deciso di sospendere l’allenatore dell’AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara