Extra Lazio, morto Claudio Ferretti, storico giornalista sportivo

E’ scomparso in mattinata la storica voce di Tutto il Calcio Minuto Per Minuto, Claudio Ferretti. Aveva 77 anni

Il giornalismo italiano perde oggi un grande punto di riferimento, Claudio Ferretti. La storica voce di Tutto il Calcio Minuto Per Minuto è venuto a mancare questa mattina a Roma all’età di 77 anni.

A dare la notizia della scomparsa è stata data proprio dalla Rai, emittente in cui ha lavorato per anni. Ferretti viene ricordato per sua competenza, passione e professionalità: caratteristiche che lo hanno reso una colonna portante dell’informazione italiana.