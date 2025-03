Morte Pizzul, mondo del calcio il lutto: aveva 86 anni

Condividi via email

Morte Pizzul, lo storico telecronista era ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Gorizia. È stato la voce di Italia ’90

Questa mattina è venuto a mancare lo storico telecronista Bruno Pizzul, il quale aveva 86 anni ed era ricoverato all’ospedale di Gorizia. Il suo lavoro alla Rai lo ha portato ad essere la voce della Nazionale italiana dal Mondiale in Messico del 1986 fino a quello del 2002 in Corea del Sud e Giappone.

Nel mezzo, ha raccontato a milioni di italiani il Mondiale casalingo nel 1990. Tra pochi giorni, precisamente l’8 marzo, avrebbe compiuto 87 anni. Di seguito il cordoglio della Lazio:

CORDOGLIO – «La S.S. Lazio si stringe alla famiglia di Bruno Pizzul, ex calciatore in gioventù e colonna portante delle telecronache italiane. Inconfondibile timbro di voce, Pizzul è stato fonte di ispirazione per innumerevoli giornalisti che si sono successivamente avvicinati alla professione. Mancheranno a tutti la sua pacatezza e la sua eleganza».