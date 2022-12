Morte Mihajlovic, Eriksson: «Era impossibile che non ti piacesse Sinisa»

Sven-Goran Eriksson ha ricordato Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni dell’ex allenatore della Lazio

Sven-Goran Eriksson ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi all’età di 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia. Le dichiarazioni dell’ex allenatore della Lazio ai microfoni di Sky Sport.

DICHIARAZIONI – «Era un generoso, uno che aiutava tutti, specialmente i giovani. Ricordo che tante volte dopo l’allenamento lui si fermava a battere le punizioni coi giovani. È triste, purtroppo però è così. Doveva diventare allenatore, questo si sapeva già dal campo, perché era troppo intelligente come giocatore. Ha sempre capito tutto del calcio. Lui e Mancini, sempre, parlavano di calcio, erano allenatori in campo. Ho davvero tantissimi ricordi di calcio, ma soprattutto li ho forti come uomo vincente e disponibile con tutti. Era impossibile che non ti piacesse Sinisa, era positivo, allegro, era un piacere lavorare con lui».