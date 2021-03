Alvaro Morata verso il recupero: lo spagnolo in panchina con lo Spezia, potrebbe tornare dal 1′ contro la Lazio

Dopo aver contratto il citomegalovirus, Alvaro Morata è pronto al rientro in campo. Lo spagnolo ieri si è allenato in parte con il gruppo e oggi, per la sfida contro lo Spezia, torna in panchina.

Pirlo comunque vorrebbe preservarlo per la sfida di sabato contro la Lazio: contro i biancocelesti, dunque, potrebbe essere titolare.