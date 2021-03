Morabito: «Inzaghi è seguito in Inghilterra, ma è innamorato della Lazio»

L’agente Vincenzo Morabito, in un’intervista a TuttoSport, ha parlato anche del rapporto tra Inzaghi e la sua Lazio

Nel giorno di Juventus Lazio, l’agente Vincenzo Morabito ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne di TuttoSport in cui ha affrontato diverse tematiche. Tra le sue dichiarazioni, c’è anche un inciso importante sul rapporto tra Simone Inzaghi e il club biancoceleste. Ecco le sue parole.

«Come ho detto a Simone poco tempo fa: “Ormai sei più laziale tu di me”. Lui sostiene che lo siamo entrambi: ricordo ancora quando lo volemmo fortemente per rinforzare la Lazio di Cragnotti, che poi vinse lo Scudetto. Inzaghi ha ridato entusiasmo ai tifosi: è lui il top player. In Inghilterra è seguito da diversi club, ma Simone è troppo innamorato della Lazio. Se dovesse mai andare via, lo immagino solamente in una società: la Juventus. E’ nel suo destino».