Monza Roma, Nesta scherza ancora sull’ARBITRO: «Non era della LAZIO»

Nesta dopo Monza Roma è tornato sulla questione direttore di gara, riprendendo la sua battuta nella conferenza stampa della vigilia

Nesta alla viglia di Monza Roma aveva ironizzato sulla provenienza del direttore di gara La Penna. Alla domanda se fosse infastidito o preoccupato dal fatto che l’arbitro fosse romano, l’ex difensore ha risposto “Magari è della Lazio”. Nel post partita del match, commentando le polemiche della squadra di Juric per il contatto dubbio su Baldanzi ha ironizzato ancora una volta.

LE PAROLE DI NESTA – «Non era sicuramente della Lazio. Loro hanno protestato per il rigore, noi per altro, soprattutto per le singole decisioni. Rigore? Complicato, ma per non era».